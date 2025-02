Zwei Kriterien seien bei der bundesweiten Einführung maßgeblich, erläutert Sebastian Zilch, Leiter der Unterabteilung für Gematik, Telematikinfrastruktur und E-Health. So müsse sich die elektronische Patientenakte zum einen in den Modellregionen bewähren, zum anderen müssten weitere technische Lösungen zur Erhöhung der Sicherheit in Abstimmung mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) umgesetzt und abgeschlossen sein. Vor diesem Hintergrund sei von einer frühestmöglichen bundesweiten Nutzung Anfang des zweiten Quartals 2025 auszugehen.