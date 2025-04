Anders als bisher würde der Staat also nicht mehr die Elementarschäden der Immobilieneigentümer kompensieren, die keine entsprechende Versicherung haben. Dafür gibt es Kritik von der Verbraucherschutzorganisation Bund der Versicherten. Denn Vorstand Stephen Rehmke zufolge kann sich nicht jeder Eigentümer eine solche Versicherung leisten. "Wir haben das mal für etwas teurere Einfamilienhäuser ausgerechnet, die im Wert von 450.000 Euro liegen. Da muss man für einen Elementarbaustein schon mit 150, 250 Euro rechnen, wenn man in einem weniger gefährdeten Gebiet liegt." In einem stark gefährdeten Gebiet könne der Preis auf 2.000 bis 3.000 Euro jährlich steigen.