Es braucht eine Änderung des Bewusstseins, dass man sieht, es gibt unterschiedliche Startbedingungen. Bei gleicher Eignung, Leistung und Befähigung ist es schwieriger für Ostdeutsche aufzusteigen. Es gibt die sogenannte gläserne Decke, wo man dann nicht weiterkommt. Das betrifft nicht nur die unterschiedlichen Werdegänge vor 1989 und die Brüche in den 1990er-Jahren, die dazu führen. Es gibt auch für die jüngere Generation unsichtbare Karrierehemmnisse, die vielen nicht so bewusst sind. Ein Beispiel ist, dass viele Universitäten, die besonders angesehen sind, wo es also attraktiv ist, wenn Bewerber dort studiert haben, eben nicht im Osten angesiedelt sind. Auch dass Großunternehmen fehlen, spielt hier eine Rolle. Man kann sich nicht vor Ort in Positionen mit hoher Etat- und Personalverantwortung hocharbeiten. Das muss man einfach immer wieder bekannt machen und dann hoffen, dass sich etwas ändert am Rekrutierungsverhalten.

Ich beobachte schon ein Umdenken, auch einen stärkeren Druck aus Ostdeutschland. In der Gesellschaft und auch in der Politik gibt es immer mehr Stimmen zu diesem Thema, so dass es immer mehr an Bedeutung gewinnt. Es ist auch wichtig, dass das Thema nicht nur von oben, also staatlich gesetzt wird, sondern es auch von Menschen in verschiedensten Bereichen immer wieder selbst gesetzt wird. Mehr Menschen wollen sich die schlechtere Vertretung in Spitzenpositionen nicht mehr bieten lassen. Dinge fordern allein reicht aber nicht. Man wird vielleicht stärker dafür sorgen müssen, dass Ostdeutsche auch an Positionen kommen, die Sprungbretter in die eigentliche Elite sein können. Sie müssen vorbereitet werden, solche Positionen einzunehmen.