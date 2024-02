Familienverbände sind dafür, die Elterngeld-Monate wieder freier regeln zu können. Für Familien, deren Kind ab April auf die Welt kommt, hat Diana Lieg aber noch einen Tipp, das Elterngeld zu strecken und so ein bisschen länger zusammen zu Hause zu bleiben: "Es gäbe die Lösung, dass der Vater statt Basis-Elterngeld in der Zeit Elterngeld Plus nimmt, dann natürlich nur den halben Auszahlungsbetrag bekommt über die doppelte Zeit und bleibt dann insgesamt drei Monate zu Hause." Und in den ersten drei Monaten brauche die Mutter oft die meiste Unterstützung von ihrem Partner.