Bildrechte: Robert Frank/Diakonie Westsachsen

Bei Carolin Hummel in Glauchau bei der Diakonie Westsachsen kommen viele, viele Fragen zum Thema Elterngeld an. Sie kennt die größten Sorgen werdender Eltern, denn sie ist seit über 18 Jahren in der Schwangerenberatung tätig. Beim Ausfüllen und Abschicken kann Hummel jungen Eltern oft einiges an Last abnehmen.



Das gemeinsame Ausfüllen des Antrags ist ein besonderer Service der Diakonie in Glauchau – nicht alle Stellen machen das. Das sei eigentlich Aufgabe der Elterngeldstellen. Der Bedarf sei aber so groß, dass man hier Entlastung schaffen wolle. Welche Nachweise, welche Bezugszeiträume sind relevant? Wann kommt voraussichtlich das Geld? All diese Fragen beantwortet Hummel den werdenden Eltern, die mittlerweile viel häufiger als Paar kämen, also nicht nur die Mütter, wie sie erzählt.