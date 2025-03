"Das Elterngeld würde ich ganz abschaffen", sagte Fuest der "Welt am Sonntag". Das sei "ein klassischer Fall von nice-to-have, aber nicht prioritär". Viele Empfänger seien finanziell gut gestellt, meinte der Wirtschaftsforscher. "Bei allen staatlichen Leistungen muss überprüft werden, ob sie zielgenau wirken", sagte er an Union und SPD gerichtet. Die beiden Parteien hatten am Freitag ihre Sondierung über eine Regierungsbildung begonnen.