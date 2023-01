Ab Februar müssen in den Fernzügen der Deutschen Bahn und in Fernbussen keine FFP2-Masken mehr getragen werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte ein Ende der Maskenpflicht zum 2. Februar an.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Bildrechte: dpa

Der SPD-Politiker sagte in Berlin nach Beratungen mit den Ländern, die Lage in der Coronavirus-Pandemie habe sich stabilisiert. Es sei nicht mehr mit einer weiteren Winter-Welle von Infektionen zu rechnen. Zudem gebe es in der Bevölkerung inzwischen eine hohe Immunität und es seien keine neuen gefährlichen Virusvarianten zu erwarten. Die aktuelle Lage in den Krankenhäusern bezeichnete Lauterbach als "angespannt, aber beherrschbar". Der Gesundheitsminister appellierte aber an Reisende, im Fern- und Nahverkehr freiwillig weiter Masken zu tragen. Man müsse einfach mehr auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit setzen.