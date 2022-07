Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Bildrechte: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte im "Deutschlandfunk", es könne sein, dass das Gas aus Russland wieder fließe, es könne aber auch sein, dass gar nichts mehr komme. Sollte das "Albtraum-Szenario" einer Unterversorgung eintreten, befürchte er eine Zerreißprobe in Deutschland. Das könne die gesellschaftliche Solidarität bis über die Grenzen hinaus strapazieren.



Auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnte vor einer "sozialen Zerreißprobe". Bewegungen wie die Gelbwesten in Frankreich seien auch in Deutschland möglich, sagte Fratzscher dem "Handelsblatt".