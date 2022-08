Privathaushalte sind von den Maßnahmen nur sehr eingeschränkt betroffen. An einigen Stellen stärken die Verordnungen sogar Mieter- und Verbraucherrechte: So verlieren ab 1. September Klauseln in Mietverträgen, die Mietern eine Mindesttemperatur vorschreiben, vorübergehend ihre Gültigkeit. Außerdem werden Gas- und Wärmelieferanten verpflichtet, ihre Kunden über künftige Preissteigerungen und Einsparmöglichkeiten zu informieren.

Auch ausgeschaltete Laternen sind in den Verordnungen nicht vorgesehen. Bürger wollten keine völlig dunklen Städte, "weil sie dann Angst haben", hatte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, in der "Bild"-Zeitung gewarnt. Ausgeschaltet werden soll aber nur die Beleuchtung von Gebäuden und Denkmälern sowie Werbe-Beleuchtung. Die Verordnung sieht zudem vor, dass auch Werbe-Beleuchtung eingeschaltet bleiben darf, wenn sie der Sicherheit dient – also etwa an Wartehäuschen von Bushaltestellen.