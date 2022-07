Energiekrise Vonovia will Heizung drosseln

Nach dem Vorbild der Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde in Sachsen testet auch die Magdeburger Wohnungsgenossenschaft MWG die Beschränkung der Warmwasserversorgung. Wie die "Magdeburger Volksstimme" berichtet, wird in 500 Wohnungen getestet, wie in der Nacht Energie gespart werden kann.