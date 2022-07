Politischer Kuhhandel Tempolimit gegen längere AKW-Laufzeiten?

Zwar hatte es schon aus der zweiten Reihe der Union ähnliche Töne gegeben. Aber bei Spahn kann man sicher sein, der Vorstoß war mit Parteichef Friedrich Merz abgesprochen. Zuvor hatte schon die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang in der Talkshow die Tür für eine Laufzeitverlängerung der noch aktiven Atomkraftwerke ein Stück weit geöffnet, falls der erneute Stresstest für den Energiebereich im Winter das notwendig mache.



Nun ist der Vorschlag für einen politischen Deal, längere AKW-Laufzeit gegen Tempolimit in der Welt und bringt besonders die Ampel in Schwierigkeiten. Sie hat Mühe, diesen politischen Schwelbrand auszutreten. Was Spahn als neuen Pragmatismus verkaufen möchte, heizt vor allem den Streit in der Koalition an, mit welchen Maßnahmen man einer Energie- und vor allem Gaskrise entgegenwirken will, ohne dabei die Klimaziele nicht noch weiter aus den Augen zu verlieren.