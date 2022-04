Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, warf der Ampel in ihrem Haushaltsplan eine soziale Unwucht vor. "Über Nacht erklären Sie, dass 100 Milliarden Euro, in Form eines Sondervermögens, für Aufrüstung der Bundeswehr vorhanden sind", kritisierte er Bundeswirtschaftsminister Christian Lindner. "Wir haben in unserer Gesellschaft aber auch das Gegenstück: Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Da fehlt Geld für Bücher, für eine Jacke im Frühling, für einen Ausflug in den Zoo." Er nannte den Haushaltsplan ein "sozialpolitisches Streichorchester".