Wie der Kanzler weiter mitteilte, hat sich die Koalition verpflichtet, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Bürgergeldreform zum 1. Januar kommenden Jahres in Kraft zu setzen. Die Einzelheiten würden gerade diskutiert. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte in dieser Woche ein Konzept präsentiert, nach dem Arbeitslose künftig unter anderem mehr Vermögen behalten dürfen, wenn sie Sozialleistungen in Anspruch nehmen wollen.