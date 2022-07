Ab Herbst müssen die Deutschen mit höheren Gaspreisen rechnen. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte die höheren Gaspreise im Zuge eines Rettungspakets für den größten deutschen Gasimporteur Uniper an.

Demnach sollen die Gasversorger über eine Umlage stark gestiegene Einkaufspreise wegen der Drosselung russischer Lieferungen an alle Verbraucher weitergeben können. Scholz sagte, die Umlage werde am 1. September oder am 1. Oktober kommen. Die Versorger sollten dann 90 Prozent der Mehrkosten weitergeben können, die der Ersatz russischen Gases kostet.