Martin Lebrenz von der IHK Leipzig berichtet, dass es bei der IHK einzelne Anfragen von Selbstständigen zum Thema gegeben habe – aber nicht die große Menge: "Wir sehen das so – gemessen an dem, wie lange so ein Gesetzgebungsverfahren dauert – am 8. April haben die beiden Minister Lindner und Habeck es vorgestellt, also haben wir jetzt ungefähr fünf Wochen gebraucht von einer Verkündung der Idee und der Zielstellung bis zur Gesetzgebung und das ist vergleichsweise eine kurze Zeit, mit der man gut leben kann."