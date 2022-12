Klingt gut, sieht in der Realität anders aus. Denn während Rentnerinnen und Rentner noch im Dezember mit 300 Euro auf ihrem Konto rechnen können, schauen Studierende in die Röhre.

Roman Behrends ist Sozialreferent beim Studierendenrat der Uni Leipzig. Er sagt: 200 Euro seien besser als nichts, am Ende komme man aber wieder bei einem großen Minus heraus. Im Alltag bedeutet das: "Deutlich weniger heizen, am Ende des Monats gucken: Wo kriegt man noch Geld für Essen her? Dass man natürlich Freunde und Familie fragen muss, was auch für einige manchmal ganz schwierig ist, weil manche haben auch nicht mehr so einen guten Draht zur Familie. Auch da kann es Knatsch geben. Und man da einfach in einer Situation ist, wo man sich unterwürfig fühlen muss."