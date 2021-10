Nach Berliner Volksentscheid Mehrheit für Enteignung auch in Mitteldeutschland möglich?

Betroffen wären Branchenriesen wie Vonovia, Deutsche Wohnen, Grand City Properties oder TAG Immobilien – börsennotierte Unternehmen mit hohen Beständen auch in Städten wie Dresden, Leipzig, Halle, Erfurt oder Gera. Der Vorwurf an diese Unternehmen ist, allein im Sinne ihrer Aktionäre zu agieren. Vielen mag der Wohnungsmarkt in Mitteldeutschland, anders als in anderen Großstädten, relativ entspannt erscheinen. Dennoch steigt auch in mitteldeutschen Städten der Druck auf Mieter – besonders in Leipzig und Dresden. Vor allem Geringverdiener bekommen das zu spüren. Könnte ein Bevölkerungsvotum pro Enteignung hier Schule machen? Wie groß ist der Mieterunmut und ist die Situation überhaupt mit Berlin vergleichbar?

Christoph Trautvetter hat als externer Projektleiter einer Studie im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung betreut, die sich mit den Eigentumsverhältnissen am Berliner und Leipziger Wohnungsmarkt befasst. Trautvetter sagt: "Auch wenn die Mieten nicht so exzessiv steigen wie in Berlin, sind die Argumente für ein Enteignungsvorhaben in Leipzig ähnlich." Das wichtigste Argument bestehe darin, dass ein nennenswerter Wohnungsbestand im Besitz von Finanzmarktinvestoren und börsennotierten Wohnungsunternehmen sei. Dieser liegt in Leipzig den Studienergebnissen zufolge bei etwa 15, in Berlin bei 16,5 Prozent. Die Werte sind also durchaus vergleichbar. In Leipzig entspricht das rund 42.000 Wohnungen.*