Das kann eine geschäftsführende Regierung Die geschäftsführende Regierung kann rein rechtlich gesehen wie eine normale regieren. So kann sie Gesetze oder sogar einen neuen Haushalt in den Bundestag einbringen. Auch die Minister behalten ihre Befugnisse. Traditionsgemäß übt sich die geschäftsführende Bundesregierung aber in Zurückhaltung, um den Handlungsspielraum des künftigen Kabinetts nicht einzuschränken.

Merkel führte in 16 Regierungsjahren insgesamt vier Bundesregierungen. Dreimal bildeten die Unionsparteien dabei eine Große Koalition mit der SPD. Von 2009 bis 2013 regierte Merkel zusammen mit den Liberalen. In Merkels Regierungszeit fielen sowohl die Finanzkrise, das Fukushima-Unglück mit dem anschließenden Atomausstieg als auch die Flüchtlingskrise in Folge der Kriege in Syrien und dem Irak.