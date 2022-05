Bentele monierte zudem, dass Rentnerinnen und Rentner wenig von den Maßnahmen der Entlastungspaketen hätten. Am besten sei Hilfe in in Form eines sofortigen Zuschlags auf die Rente. Sie forderte die Zahlung der 300 Euro Energiekostenpauschale auch für all jene, die Krankengeld, Übergangsgeld oder Elterngeld erhielten. Bislang ist das nur für einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige vorgesehen. Ansonsten werde die Armut im Land noch größer und die soziale Spaltung tiefer.