So wie die Rentner werden auch die Studierenden behandelt. Die Maßnahmen, die die Bundesregierung seit März auf den Weg gebracht hat, nützen ihnen nur minimal. Stefan Grob, Sprecher des Deutschen Studentenwerks, befürchtet daher, dass viele Studierende im Winter in Existenznot geraten könnten: "Wir haben so 60, 70 Prozent von den Studierenden in Deutschland, die auf dem freien Wohnungsmarkt in Wohngemeinschaften und so weiter untergekommen sind. Die werden extrem stark getroffen von den steigenden Energiepreisen wegen der Gaskrise." Von daher müssten Studierende jetzt dringend bei künftigen Entlastungspaketen von der Bundesregierung berücksichtigt werden.