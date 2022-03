Etat für 2022 beschlossen Ein Haushalt mit kurzer Haltbarkeit

Und selbst bei dem nun vorgelegten Entwurf ist noch nichts in Stein gemeißelt. Schließlich beginnen nun erst die Verhandlungen dazu im Bundestag, der als Haushaltsgesetzgeber das letzte Wort haben wird. Offen ist auch, ob es am Ende tatsächlich bei den 99,7 Milliarden Euro geplanten Schulden bleibt.

So hatte der damalige Finanzminister und heutige Bundeskanzler Scholz für 2021 eine Neuverschuldung in Höhe von 240 Milliarden Euro vorgesehen. Am Ende benötigte der Staat 24,6 Milliarden Euro weniger an Krediten und theoretisch wären es sogar noch weniger gewesen. Doch die 60 Milliarden Euro nicht genutzte Corona-Schulden hat die Ampelkoalition trotz heftiger Proteste der Opposition in ihren umstrittenen Energie- und Klimafonds umgeschichtet.