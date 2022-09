Einigkeit besteht außerdem in dem Wunsch, Rentnerinnen und Rentnern sowie Studierende zu entlasten. Außerdem soll der Empfängerkreis beim Wohngeld ausgeweitet werden. Steuerentlastungen sind ebenfalls vorgesehen. Lindner sprach am Mittwoch von einem Spielraum für Entlastungen in Höhe eines einstelligen Milliardenbetrags in diesem Jahr. Im kommenden Jahr sah er Möglichkeiten für Entlastungen in Höhe einer zweistelligen Milliardensumme.