Der Bund trägt daran eine besondere Schuld. Die Bundesregierung macht immer mehr Gesetze, die in die Zuständigkeit der Länder eingreifen. Zum Beispiel im Bereich der Bildung. Die untersteht der Länderhoheit. Aber die Bundesregierung möchte einen Kita-Platz für jedes Kind, Ganztagsbetreuung in den unteren Klassenstufen und so weiter. Da sagen die Länder, wenn der Bund das möchte und uns per Bundesgesetz dazu zwingt, soll er sich auch an den Kosten beteiligen. Und schon ist der Basar eröffnet. Am Ende ist oft die Mehrwertsteuer das Ventil für den Ausgleich der Interessen zwischen Bund und Ländern in dem die jeweiligen Anteile beider Körperschaften an der Mehrwertsteuer verschoben werden. Schon zwei Föderalismuskommissionen sollten dieses finanzielle Knäuel auftrennen und scheiterten kläglich.