Die elektronische Patientenakte war am Dienstag nach einer mehrmonatigen Testphase in drei Modellregionen bundesweit eingeführt worden. Den Angaben zufolge haben 70 Millionen der gut 74 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland eine ePA von ihrer Krankenkasse angelegt bekommen. Die übrigen Versicherten waren dagegen in Widerspruch gegangen.