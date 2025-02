Ich glaube, das war politisch gewollt. Karl Lauterbach wollte schlicht und ergreifend sein Versprechen nicht brechen, dass die ePA am 15. Januar an den Start geht. So hat man das am 15. Januar politisch inszeniert, dass es mit der ePA losgeht. So wirklich losgehen wird es wahrscheinlich erst in ein paar Monaten. Eigentlich war es eine politische Inszenierung, eine politische Scharade, um zu zeigen: "Wir halten, was wir versprochen haben."