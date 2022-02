In der Zukunft sollen “Erneuerbare” und Wasserstoff unsere Energieprobleme lösen. Kurzfristig verlässt man sich auf Speicherkapazitäten für Erdgas. Denn diese Anlagen werden benötigt, um Spitzen in der Nachfrage auszugleichen oder Engpässe in der Gaslieferung zu überbrücken. Gerade an kalten Tagen mit hoher Heizlast sind diese Speicheranlagen unverzichtbar. Sie dienen der Energieversorgung so als Puffersystem.