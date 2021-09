FDP, Linke und Grüne beantragten wegen der Ermittlungen bei der Verfolgung von Geldwäsche eine Sondersitzung des Bundestagsfinanzausschusses noch vor der Wahl. Die nunmehr bekannt gewordenen Vorwürfe und Ermittlungsmaßnahmen hätten "eine bisher ungeahnte Qualität" erreicht, heißt es in einem Schreiben an Bundestagspräsident Schäuble. Sie bitten dabei um Anwesenheit von Bundesfinanzminister Scholz am 20. oder 22. September – wenige Tage vor der Bundestagswahl.