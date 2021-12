Als Olaf Scholz seine Maske am Rednerpult abnimmt, hat der sonst so nüchtern und manchmal sogar dröge wirkende Hanseat ein kleines Lächeln auf den Lippen. Vielleicht weil er sich auch auf diesen Tag, auf seine erste Regierungserklärung als Bundeskanzler gefreut hat.

Dabei muss Scholz auf große Inszenierungen verzichten, denn Regierungserklärungen im Deutschen Bundestag werden nicht einmal ansatzweise so pathetisch zelebriert, wie etwa in den USA. Eigentlich unterscheiden sie sich kaum von normalen Debatten im Parlament. Umso mehr muss Scholz den richtigen Ton treffen, die richtigen Worte finden, wenn er etwas mit seiner Rede erreichen will.