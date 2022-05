In Deutschland gehen mehr Menschen einer Beschäftigung nach als noch vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie. Rund 45,1 Millionen Menschen waren im ersten Quartal dieses Jahres in Deutschland erwerbstätig. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Damit hat die Erwerbstätigenzahl erstmals überhaupt das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Im Vergleich zum letzten Quartal vor Pandemieausbruch 2019 waren 43.000 Personen mehr berufstätig. Saisonbereinigt stieg die Zahl um 0,1 Prozent an.