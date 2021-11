SPD-Parteivorsitz Esken will sich um neue Amtszeit als SPD-Chefin bewerben

SPD-Chefin Saskia Esken will sich um eine weitere Amtszeit bewerben. Das sagte sie der "Stuttgarter Zeitung". Am Montag will der Parteivorstand einen Vorschlag für das neue Führungs-Duo machen. Die Wahl soll dann im Dezember stattfinden.