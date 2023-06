Die Pläne zu einer EU-Asylreform mit Asylzentren und -verfahren an den EU-Außengrenzen stoßen auf zunehmend lautere Kritik. Wie der "Spiegel" berichtet, haben rund 730 Mitglieder der Grünen in einem Brief unter anderem an Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck gegen die Pläne protestiert. Demnach beklagt die Parteibasis einen Kurs der "Abschreckung und Abschottung" und spricht von einer "massiven Beschneidung des Asylrechts".