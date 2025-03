Mit der Ankündigung von Plänen, für die Bundeswehr die Schuldenbremse zu lockern, sind die möglichen zukünftigen Koalitionspartner in Deutschland, Union und SPD, schon einen Schritt in die von Kommissionschefin von der Leyen gewünschte Richtung gegangen. Der Weg steht allerdings in der Kritik: Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch hat es als skandalös bezeichnet, dass Union und SPD den alten Bundestag einberufen wollen.