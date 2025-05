In den Bundesländern fürchtet man, dass es auch deshalb in der kommenden Haushaltsperiode deutlich weniger Mittel für Investitionen geben könnte. Dagegen kündigt Stefan Gruhner Widerstand an: "Die deutschen Europaminister werden vor allem darum kämpfen, dass die Mitbestimmung der Bundesländer beim nächsten EU-Haushalt gesichert ist (...) und dass europäische Fördermittel nicht nur in die Länder kommen, sondern dass die Bundesländer auch mitbestimmen, wie sie ausgestaltet werden."