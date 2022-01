Bei der Kernenergie ist die Ablehnung in der Bundesregierung einhellig. Ein Regierungssprecher erklärte: "Die Haltung der Bundesregierung zur Kernenergie ist unverändert. Die Bundesregierung ist weiterhin der Überzeugung, dass Kernenergie nicht als nachhaltig einzustufen ist." Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, der Kommissionsvorschlag sollte "nicht überschätzt werden". Er verwies darauf, dass die Mitgliedsländer auch künftig allein über ihren jeweiligen Pfad in eine emissionsfreie Zukunft entscheiden könnten. Es bleibe dabei, dass in Deutschland 2022 das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet werde.