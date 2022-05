So habe die E-Privacy-Richtlinie schon länger die Durchsuchung von Kommunikation bei der Erkennung etwa von Spam und Schad-Software erlaubt. Das solle es nun auch für Missbrauchsmaterial geben. Dabei behauptet sie, das gehe auch ohne das Ende von Verschlüsselung. " In dem Vorschlag geht es nicht um Verschlüsselung ", sagte sie. Es sei nicht Ziel, die Kommunikation zu lesen, sondern ganz spezielle illegale Inhalte zu finden. Das könne so funktionieren, wie mit einem Magneten nach einer Nadel im Heuhaufen zu suchen: "Der wird nur die Nadel sehen, nicht das Heu."

Weiteres Problem sei, dass all das automatisiert laufen solle, "was sehr fehlerhaft sein wird". Reuter erwartet viele falsche Meldungen: "Künstliche Intelligenz ist nicht so schlau, wie vielleicht erwartet wird. Dazu müssten noch viel mehr private Daten aufgenommen und verifiziert werden: Wer schickt wem was?" So müsse das Alter verifiziert und auch identifiziert werden, wer kommuniziert. Dabei könne schon jetzt, wegen der schieren Menge der Meldungen, das Bundeskriminalamt nur noch reagieren auf das, was etwa Facebook allein in seinen öffentlichen zugänglichen Bereichen finde.