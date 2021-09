Um auf die Bedeutung des Schienenverkehrs für den Klimaschutz aufmerksam zu machen, rollt seit Anfang September ein EU-Sonderzug durch Europa. Am Mittwoch legte der Zug am einzigen Güterbahnhof auf seiner Reise einen Zwischenstopp ein: in Halle.

Bislang stemme der Schienenverkehr nur etwa 18 Prozent der Güterlogistik in Deutschland, erklärte ein Bahn-Sprecher. Dabei spare das Transportmittel deutlich mehr CO2 ein und müsse für den Güterverkehr ausgebaut werden. Die Umweltfolgekosten des Gütertransports auf der Straße seien ungleich höher, würden aber von der Allgemeinheit getragen und daher in den Kosten für die Logistikunternehmen oft nicht sichtbar.

Der Sonderzug "Connecting Europe Express" fährt seit Anfang September unter anderem mit Delegierten der Europäischen Union quer durch Europa. Gestartet war der Zug laut der Deutschen Bahn in Lissabon und soll am 7. Oktober in Paris einfahren. Vor dem Halt in Halle stoppte der Zug auch für eine knappe halbe Stunde in Leipzig.