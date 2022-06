In der Bundesregierung pocht die FDP darauf, dass Technologien wie E-Fuels nicht ausgeschlossen werden dürfen – und zwar in allen Fahrzeugen. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner twitterte am Dienstag, Verbrennungsmotoren mit CO2-freien Kraftstoffen sollten als Technologie auch nach 2035 in allen Fahrzeugen möglich sein. Daran sei "unsere Zustimmung gebunden".



Lindner kritisierte zudem die Aussage von Lemke, es gebe eine abgestimmte Haltung innerhalb der Bundesregierung. Der FDP-Chef sagte der Nachrichtenagentur dpa, die "heutigen Äußerungen der Umweltministerin sind überraschend, denn sie entsprechen nicht den aktuellen Verabredungen".