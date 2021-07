EuGH-Urteil Kopftuchverbot am Arbeitsplatz kann rechtens sein

Hauptinhalt

Arbeitgeber dürfen unter Umständen ein Kopftuch-Verbot am Arbeitsplatz erlassen. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Hintergrund sind zwei Fälle aus Deutschland in einer Kita und einer Drogerie.