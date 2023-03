Die Union sprach sich dafür aus, notfalls Flüchtende an der deutschen Grenze zurückzuweisen, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind. CDU-Chef Friedrich Merz sagte MDR AKTUELL, wenn der Schutz an den EU-Außengrenzen nicht ausreiche, müsse es möglich sein, kurzfristig die Binnengrenzen zu schließen, um Flüchtlingsströme besser zu steuern. Die Aufnahmekapazitäten der Städte und Gemeinden seien erschöpft.



An einer Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems wird seit Jahren gearbeitet. Zentraler Streitpunkt ist die Registrierung von Schutzsuchenden in den EU-Staaten, in denen sie zuerst ankommen. Staaten mit EU-Außengrenzen wie Italien oder Malta lehnen bislang ab, bei den Ankommenden bereits grundsätzlich die Aussicht auf eine Anerkennung als Flüchtling zu prüfen. Sie pochen darauf, dass erst die Verteilung der Asylsuchenden innerhalb Europas besser geregelt werden müsse.