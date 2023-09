Trotz des Verdachts, dass zwei Kandidaten Falschangaben in ihren Biografien machten, will die AfD an ihrer Kandidatenliste für die Europawahl festhalten. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, fasste der AfD-Bundesvorstand dazu am späten Montagabend nach mehrstündigen Beratungen einen Beschluss. Zwei der 35 nominierten Kandidaten seien zwar nicht in der Lage gewesen, ihre Angaben zu Berufs- und Studienabschlüssen durch Dokumente zu belegen, heißt es in dem Bericht. Dies werde aber keine Konsequenzen haben.