Europawahl 2024 So haben Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gewählt

In Sachsen ist die AfD bei der Europawahl klar stärkste Kraft geworden. Wie aus Daten des Landeswahlleiters nach Auszählung aller Stimmen hervorging, kommt die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Partei auf 31,8 Prozent. Die CDU landete mit 21,8 Prozent der Stimmen auf Platz 2. Dahinter kam das Bündnis Sahra Wagenknecht auf 12,6 Prozent. SPD, Grüne und Linke blieben einstellig.



3,3 Millionen Menschen waren aufgerufen, an der Wahl teilzunehmen. Die Beteiligung lag mit 69,4 Prozent deutlich höher als vor fünf Jahren. Bisher war der Freistaat mit fünf Abgeordneten in Brüssel vertreten, mit Peter Jahr (CDU), Matthias Ecke (SPD), Maximilian Krah (AfD), Cornelia Ernst (Linke) und Anna Cavazzini (Grüne).