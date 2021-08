Wegen Taliban-Vormarsch Eilige Evakuierung von Deutschen aus Afghanistan

Angesichts des baldigen Einrückens der Taliban in die afghanische Hauptstadt Kabul bereitet die Bundesregierung die eilige Evakuierung von deutschen Staatsangehörigen vor.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll noch am Sonntag, spätestens aber am Montag ein Transportflugzeug der Bundeswehr Richtung Kabul starten. Voraussichtlich werde in Usbekistan eine Drehscheibe für Zwischenlandungen eingerichtet. Chartermaschinen sollten die Passagiere dann von dort aus nach Deutschland bringen.