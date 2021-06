Zupke wurde 1962 in Binz auf Rügen geboren. Die gelernte Heilerziehungspflegerin war Mitglied im kirchlichen "Weißenseer Friedenskreis" in Ost-Berlin. Sie war an der Aufdeckung des Wahlbetrugs bei den DDR-Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 beteiligt und in der "Umwelt-Bibliothek" aktiv.