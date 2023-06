Bundesagentur für Arbeit In jedem sechsten Beruf fehlen Fachkräfte

Seit letztem Jahr ist nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit jeder sechste Beruf von Fachkräftemangel betroffen. Fachkräfte fehlen demnach zum Beispiel in der Baubranche, in der Pflege und in der Gastronomie. Das Problem: Nur wenige arbeitslose Fachkräfte suchen eine Beschäftigung in den betroffenen Bereichen.