Bei zwei aktuellen Bußgeldverfahren sei es nicht gelungen, die entsprechenden Bescheide erfolgreich zuzustellen, erklärte Buschmann. Das Unternehmen hat seinen Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In einem nächsten Schritt werde daher eine öffentliche Zustellung über eine Benachrichtigung im Bundesanzeiger erfolgen.

Zugleich verwies Buschmann auf Bemühungen der EU, große Plattform-Betreiber deutlich stärker in die Pflicht zu nehmen. In Lille beraten am Freitag die Justizminister der EU-Staaten über das Vorgehen gegen Hassrede und Hassverbrechen im Internet.