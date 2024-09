Migrations-Debatte Faeser ordnet vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen an

Bundesinnenministerin Nancy Faeser ordnet vorübergehend Grenzkontrollen an allen deutschen Landgrenzen an. Wie die SPD-Politikerin am Montagnachmittag bei einer Pressekonferenz in Berlin mitteilte, werden dieselben Maßnahmen, die für Polen und Tschechien gelten, auf Grenzen zu Frankreich, Luxemburg, Dänemark, Belgien und die Niederlande ausgeweitet. Diese sollen "massive Ausweitung der Zurückweisungen" Geflüchteter ermöglichen.