Diese Aggressionen hätten mit demokratischem Streit nichts mehr zu tun. Das gelte auch, wenn Demokraten als Volksverräter diffamiert, wenn Politiker an ihren Wohnorten aufgesucht und Regierende symbolisch an Galgen aufgehängt würden, sagte Faeser. All das seien Grenzüberschreitungen, die eine Verrohung und Vergiftung des Diskurses zeigten. Politische Aggression fange aber bereits mit der Sprache an.