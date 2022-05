Die SPD-Politikerin Yasmin Fahimi ist die erste Frau an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die 54-Jährige wurde am Montag auf dem DGB-Bundeskongress mit 93,23 Prozent der Stimmen zur Vorsitzenden gewählt. "Sie erhielt 358 Stimmen und nahm die Wahl an", teilte der Dachverband von acht Einzelgewerkschaften mit rund 5,8 Millionen Mitgliedern mit.