SEK-Einsatz Polizei nimmt bei RAF-Fahndung zwei Personen in Berlin fest

Nach einem Fahndungsaufruf der beiden flüchtigen Ex-RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg hat die Berliner Polizei am Sonntagmorgen zwei Personen festgenommen. Das bestätigte das federführende Landeskriminalamt Niedersachsen. An einem Ort seien bei der Festnahme Schussgeräusche zu hören gewesen, Verletzte habe es nicht gegeben, sagte eine Sprecherin. Die Identität der beiden Personen werde nun geprüft.

Zuvor hatte eine Pressesprecherin des LKA über den Kurznachrichtendienst X in Berlin mitgeteilt, dass am Morgen im Stadtteil Friedrichshain mehrere Räume durchsucht wurden. An der Razzia waren auch das Bundeskriminalamt und die Berliner Polizei beteiligt. Demnach begann der Einsatz gegen 7.30 Uhr an einem Gewerbegebiet am Markgrafendamm/Ecke Persiusstraße. Nach Angaben eines Sprechers der Berliner Polizei waren 130 Kräfte im Einsatz.