Bildrechte: picture alliance/dpa | Paul Zinken

SEK-Einsatz Nach Razzia in Berlin: Festgenommene sind nicht gesuchte RAF-Terroristen

Hauptinhalt

03. März 2024, 12:30 Uhr

Bei den beiden am Sonntag in Berlin vorläufig festgenommenen Männern handelt es sich nicht um die ehemaligen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. Das bestätigte eine Sprecherin des Landeskriminalamts Niedersachsen. Zuvor hatte es am Sonntagmorgen Durchsuchungen in mehreren Objekten im Berliner Stadtteil Friedrichshain gegeben. An der Razzia waren auch das Bundeskriminalamt und die Berliner Polizei beteiligt.